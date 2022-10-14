غليزان: مليارا دينار ديون سونلغاز لدى الزبائن

أفاد بيان من مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية غليزان، أن مصالحها شرعت في عملية تحصيل ديونها العالقة لدى زبائنها والتي فاقت الملياري دينار، وقد دعت المديرية زبائنها إلى تسديد مستحقاتهم المتأخرة تفاديا لتراكم فواتير استهلاك الطاقة، محددة مجموعة من التدابير التسهيلية والصيغ المختلفة للتسديد سواء عبر الدفع الإلكتروني، أو التوجه إلى وكالاتها الموزعة عبر كافة تراب الولاية وذلك حرصًا منها على حسن سير وديمومة الخدمة العمومية.

وتلتمس المديرية حسب بيانها قيم المواطنة وروح المسؤولية الجماعية والفردية ضمانا لتنفيذ واستكمال برامجها التنموية حيث تقف هذه الديون عائقا أمام تجسيد التزاماتها المسطرة والتي تصب في إطار التكفل الأمثل بالخدمات المقدمة للزبون.