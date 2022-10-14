بن عبد الرحمان يذكر بهذا الموعد التاريخي

وجه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إرسالية إلى أعضاء الحكومة والولاة يذكرهم فيها بالمرسوم الرئاسي المتعلق بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا مجازر السابع عشر أكتوبر 1961.

وأوردت إذاعة باتنة الجهوية اليوم الجمعة بإن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بعث بإرسالية إلى أعضاء الحكومة والولاة يذكرهم فيها بالمرسوم الرئاسي رقم 21-392 المؤرخ في 16 أكتوبر 2021، والقاضي بالوقوف دقيقة صمت، يوم 17 أكتوبر على الساعة الحادية عشر صباحا من كل سنة، على مستوى كامل التراب الوطني والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961.

وأشار نفس المصدر إلى بن عبد الرحمان لفت إلى "وجوب إسداء التعليمات لكل المصالح الحكومية، سواء المركزية أو المحلية، مع الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها، قصد دعوة الإطارات والموظفين والمستخدمين والعمال للوقوف دقيقة صمت يوم 17 أكتوبر 2022 في تمام الساعة الـ 11 صباحا".