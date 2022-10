Spéculation: 117 individus sous mandat de dépôt

La Gendarmerie Nationale a traité, selon un bilan de ses unités de luttes contre la contrebande et la spéculation, 3.691 affaires au niveau national au cours des neuf premiers mois de 2022, suite auxquelles 1.117 personnes ont été placées en détention provisoire et 236 autres ont été placées sous contrôle judiciaire, a indiqué jeudi à Alger, le directeur de la sécurité publique et de l’emploi au Commandement de la Gendarmerie nationale, le colonel Lounis Mili.