17 octobre 1961: une minute de silence observée lundi à travers le pays

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a adressé une correspondance aux membres du Gouvernement et aux walis dans laquelle il leur est rappelé les dispositions du décret présidentiel 21-392 du 16 octobre 2021 portant consécration de l'observation d'une minute de silence le 17 octobre à 11h du matin de chaque année au niveau du territoire national et des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, à la mémoire des Chouhadas des massacres du 17 octobre 1961.

Le Premier ministre a rappelé, dans ce sens, que "le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété, en vertu du décret présidentiel 21-392 du 16 octobre 2021, l'observation d'une minute de silence le 17 octobre à 11h du matin de chaque année, à travers l'ensemble du territoire national et des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, et ce, à la mémoire des Chouhadas des massacres du 17 octobre 1961 à Paris (France)".

Benabderrahmane a insisté sur "l'impératif d'instruire l'ensemble des services du Gouvernement, centraux ou locaux, ainsi qu'aux instances et aux institutions publiques y relevant, afin d'inviter les cadres, les fonctionnaires, le personnel et les travailleurs à observer une minute de silence le 17 octobre 2022 à 11h du matin".

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger doit inviter tous les chefs de nos représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger à observer une minute de silence, aux côtés de tous les cadres et personnels au niveau des centres diplomatiques et consulaires de l'Algérie à l'étranger", selon la même source.