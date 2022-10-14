برج بوعريريج: إخماد حريق في مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية

تمكن أعوان الحماية المدنية فجر اليوم الجمعة، من إخماد حريق شب بمستودع تابع لوحدة إنتاج المواد البلاستيكية بالمنطقة الصناعية لبرج بوعريريج.

وأفادت ذات المصالح في بيان عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك، بأن أعوانها تدخلوا في تمام الساعة الثانية صباحا وخمسا وأربعين دقيقة (02:45) من هذا الجمعة من أجل إخماد حريق مستودع بمصنع إنتاج المواد البلاستيكية بالمنطقة الصناعية برج بوعريريج تابع لشركة "عطية إلكترونيك".

وأوضح نفس المصدر إن هذه العملية جند لها ثلاث سيارات إسعاف و14 شاحنة إطفاء وثلاث سيارات اتصال بالإضافة إلى تجنيد 12 ضابط وستة صف ضابط و41 عونا، وهو ما مكن من إنقاذ تسع ماكينات للتصنيع وثلاثة مستودعات مجاورة منها اثنان للتخزين وواحد لإنتاج المادة البلاستيكية المصنعة في مرحلتها النهائية.

وختم بيان الحماية المدنية بالقول أخمد الحريق في وقت وجيز وكانت نهاية العملية على الساعة السادسة صباحا.