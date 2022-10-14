مخطط سير استعجالي بالمدية

في إطار إيجاد الحلول العملية الكفيلة بتخفيف الازدحام المروري ببلدية المدية وبعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة من قبل اللجنة التقنية المكلفة بتحديد النقاط السوداء للازدحام المروري تم إعداد مخطط سير استعجالي من قبل مكتب دراسات معتمد، أين تم تحديد النقاط السوداء واقتراح الحلول اللازمة لتخفيف الازدحام المروري ببلدية المدية.

ومن المنتظر أن يتم الشروع في التطبيق التجريبي للمخطط ابتداء من الـ 27 من الشهر الجاري والذي سيعتمد على عدة نقاط تنظيمية بداية من اعتماد السير في اتجاه واحد ومنع الوقوف والتوقف ببعض المحاور.

إلى جانب الوقوف التناوبي ببعض المحاور (15/1) و(16/31)، إعادة تهيئة بعض الطرقات المتضررة.

وتجدر الإشارة إلى أن المخطط المروري الجديد سيختبر خلال فترة تجريبية مع إمكانية اجراء تعديلات عقب التجريب لضمان أكثر نجاعة.