غليزان: توقيف ثلاثة مروجين للمؤثرات العقلية

تمكنت كل من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو، وعناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي امحمد بن علي في غليزان، في عمليتين منفصلتين من وضع حد لنشاط 03 أشخاص من مروجي المؤثرات العقلية، وحجز 459 قرص مهلوس.

بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص مشتبه فيه بوادي أرهيو يحوز على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وهو بصدد ترويجها على مستوى بالمدينة، تم توقيفه وضبط بحوزته على 60 قرصا.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، ضبط بداخل مسكنه على كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت بــ 181 قرص.

بالموازاة تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي امحمد بن علي من توقيف شخصين مشتبه فيهما، يروجان للمؤثرات العقلية.

وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع النيابية المحلية تم توقيفهما وضبط داخل مسكن المشتبه فيهما على 218 قرص مهلوس، بالإضافة إلى مقصين يستعملان في تقطيع هذه السموم.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام العدالة.