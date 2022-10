Elections communales partielles: les citoyens appelés aux urnes à Tizi Ouzou et Bejaia

Les citoyens de six communes des wilayas de Tizi-Ouzou et de Bejaia sont appelés aux urnes samedi pour élire leurs représentants dans les Assemblées populaires communales (APC).

Après une campagne électorale qui s’est déroulée dans de "bonnes conditions" entre le 22 septembre et le 11 octobre courant, "tout est fin prêt" sur le plan organisationnel, pour le jour du scrutin, selon les délégations des deux wilayas de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Les communes de Feraoun, M'cisna, Akbou et Toudja à Bejaia, et celles d'Aït Mahmoud et Aït Boumahdi à Tizi-Ouzou, sont concernées par ces élections locales partielles.

Au total, 27 bureaux et 11 centres de vote seront ouverts dans les communes d’Ait Mahmoud et d’Ait Boumahdi, alors que 40 centres de vote engloberont un total de 133 bureaux pour les quatre communes de Bejaia.

A Tizi Ouzou, deux partis politiques, le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement national démocratique (RND) et 4 listes indépendantes (Tiguejda, Tasqamouts N’Oussirem, Imnayen N’Elkheir et Tagmats), briguent les sièges des deux APC.

Les APC d'Aït Mahmoud et Aït Boumahdi comptent un corps électoral de 10.871. Les deux communes comprennent chacune 13 sièges à pourvoir.

Les 10 villages de la commune d'Ait Mahmoud compte 5.621 électeurs inscrits, 6 centres et 14 bureaux de vote. Les cinq (5) villages d'Ait Boumahdi comptent un total de ?5.250 électeurs inscrits, pour lesquels 5 centres de vote et 13 bureaux de vote ont été prévus.

A Bejaia, les communes d’Akbou, Toudja, Feraoun et M’cisna comptent ensemble un corps électoral établi à 46.779 électeurs.

Akbou, avec ses 8 villages, est la plus grande des quatre communes concernées par le vote. Elle réunit, à elle seule, 26.180 électeurs inscrits et englobe 14 centres et 67 bureaux de vote.

Feraoun, avec ses 13 villages, compte 10.432 électeurs inscrits, 10 centres et 37 bureaux de vote.

Quant à Toudja, où sont implantés 43 villages, le nombre d’électeurs est établi à 5432, et la commune dispose de 9 centres qui incluent 22 bureaux de vote, alors que M’cisna qui comprend 7 villages, compte 4735 électeurs inscrits, 7 centres et 7 bureaux de vote.

Prennent part aux communales partielles à Bejaia douze (12) listes électorales, dont huit (8) indépendantes et trois de partis politiques, à savoir le Front de libération nationale (FLN) avec 2 listes, et le Rassemblement national démocratique (RND) et le Front des forces socialistes (FFS) avec une (1) liste chacun.

L'Assemblée populaire communale d'Akbou comptent 23 sièges à pourvoir, Feraoun en compte 15, alors que Toudja et M’cisna en comptent chacune 13.

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, avait affirmé dans une conférence de presse à Alger le 6 septembre dernier, la mobilisation de tous les moyens nécessaires à la réussite de ces élections locales partielles.

M. Charfi avait souligné "la mobilisation de l'ensemble des membres des délégations de wilayas et de communes relevant de l'autorité, en prévision de cette échéance électorale".

Pour rappel, lors des élections locales du 27 novembre 2021, les six communes concernées par ces élections n'ont pas été pourvues d'élus faute de candidats, d'où l'organisation de ces partielles.