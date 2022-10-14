وزير الشؤون الدينية يفتتح موسم التعليم القرآني

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة، بالزاوية البلقايدية ببئر خادم (الجزائر العاصمة)، على انطلاق الموسم الدراسي للتعليم القرآني2022ـ 2023.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بلمهدي أن " السلطات العليا في البلاد تولي أهمية كبرى للمدارس القرآنية والزوايا، لما تمثله هذه المرافق من تكريس للهوية الجزائرية في المعمار والبناء، ناهيك عن دورها في تعميم التعليم القرآني والحفاظ على اللغة العربية والمرجعية الدينية الوطنية".

وثمن الوزير في ذات السياق "دور المحسنين الذين يسهمون عبر جميع ولايات الوطن في بناء وتجهيز هذه الهياكل، والتي تعد إضافة في خدمة الدين وكتاب الله تعالى".

واعتبر بلمهدي أن الجزائر التي عاشت بالأمس "يوما تاريخيا'' باحتضانها للمصالحة الوطنية الفلسطينية،" تعيش اليوم أيضا وتزامنا مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يوما مباركا، بتدشين وافتتاح أربع مدارس قرآنية بالعاصمة، ستشكل صرحا جديدا في التعليم القرآني بالجزائر".

وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلال زيارة ميدانية بالعاصمة، على افتتاح ببئر مراد رايس لتوسعة مدرسة دار القرآن (الشيخ سحنون)، كما قام ببلدية براقي بتدشين المدرسة القرآنية (البيان)، و مدرسة دار القرآن التابعة لمسجد الرحمن، وكذا تدشين وافتتاح المدرسة القرآنية الملحقة بالزاوية البلقايدية ببلدية بئر خادم.