عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى في القدس الشرقية التي شهدت انتشارا كثيفا لشرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 40 ألفا شاركوا بصلاة الجمعة في المسجد.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الكيان المحتل انتشرت في القدس الشرقية وبخاصة البلدة القديمة وأزقتها وعند البوابات الخارجية للمسجد.

وأوقفت قوات الشرطة الصهيونية عددا من الشبان عند بوابات البلدة القديمة في القدس الشرقية ودققت في هوياتهم.

وأطلقت الشرطة الصهيونية طائرة بدون طيار صغيرة في أجواء المسجد أثناء فترة الصلاة لمتابعة الوضع داخل المسجد.

وفي خطبة الجمعة، قال خطيب المسجد الأقصى، الشيخ إسماعيل نواهضة: "كلنا أمل بزوال الاحتلال البغيض الجاثم على أرضنا وتحرير بلادنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل".

وأدى الفلسطينيون في نهاية صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

وأتت الصلاة في ظل تصاعد التطورات في مدينة القدس الشرقية واعتداء عشرات المستوطنين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، مساء الخميس.