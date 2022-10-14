جدل في تونس حول الجهة التي تدير المساعدة الأمريكية

أثار جدل سياسي لافت في تونس، حول الجهة التي اختارتها الإدارة الأمريكية لصرف المساعدة المالية المقدرة بـ 60 مليون دولار، والموجّهة لمجابهة مصاريف العودة المدرسية لأبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في تونس، حيث تقرر أن يتم صرفها عبر منظمة اليونسيف وليس عبر الحكومة التونسية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي ''لا يمكن لأي دولة أن تمن على تونس، وتلغي دور الدولة التونسية، وتقدم مساعدات مباشرة، هذه المساعدات تكون دائما عبر مؤسسات الدولة وفي هذه الحال وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للنهوض الاجتماعي''، مضيفا أن "التعاون الدولي ليس بجديد في تونس وفي العالم .. ولكن بشروطنا وبرامجنا وأفكارنا الخاصة".

وشدد الوزير أن " هذه المساعدات ستوزّع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية عبر الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي من خلال فروعها المحلية والأخصائيين الاجتماعيين، وذلك ضمن برنامج الأمان الاجتماعي الذي أعدّته الدولة التونسية للنهوض بالفئات الهشة والعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل"، مشيرا الى أن "الحكومة أعدت برنامجا وطنيا لدعم الفئات الهشة والعائلات المعوزة بالتعاون مع دول صديقة على غرار ألمانيا والولايات المتحدة والمنظمات الدولية العريقة مثل اليونيسيف"

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت الخميس عن توجيه مساعدة سريعة بقيمة 60 مليون دولار ، تخصص لبرنامج دعم العائلات التونسية محدودة الدخل، وأفاد بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "منحة الوكالة الأمريكية للتنمية ، ستدير عبر منظمة اليونيسيف ، لتقدم الدعم المباشر للعائلات التونسية محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس، دعما يشمل التكاليف الأساسية المتعلقة بالعودة المدرسية"، مشيرا إلى أن "هذا الالتزام المالي، يضاف إلى البرامج الأمريكية القائمة التي تدعم المجتمع المدني التونسي والقطاع الخاص في إطار سعي التونسيين لبناء مستقبل مزدهر وديمقراطي للجميع.

وفسرت أطراف سياسية في تونس، إعلان الخارجية الأمريكية توزيع المنحة عبر منظمة اليونسيف، بأنه تجاوز للدولة التونسية، وعدم ثقة الإدارة الأمريكية في الحكومة التونسية الحالية، خاصة مع الانتقادات التي توجهها الإدارة الأمريكية للسياسيات التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد.