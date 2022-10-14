شرطة سيدي بلعباس توجه نداءين للمواطنين

وجهت مديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس خلال الساعات القليلة نداءين متفرقين للمواطنين مرفوقين بصورتين لشخصين تدعوا من خلالها كل مواطن تعامل أو راح ضحية نصب واحتيال على يد الشخصين الظاهرين في الصورتين إلى التقرب من مصالحها لتقييد شكوى رسمية أو الإدلاء بشهادة طبقة لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائرية.

وبحسب منشور مديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس فإن الشخص الملتحي الظاهر في الصورة والمدعو "ق.م.ي" متشبه في تورطه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال بعد انتحال صفة الغير مع التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، فيما يشتبه في تورط الشخص الثاني المدعو "ص.ع.ن" في قضايا لها صلة بالنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير.