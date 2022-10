La Tunisie salue la signature de la « déclaration d’Alger »

La Tunisie a exprimé, ce vendredi, son « profond soulagement » suite à la signature par « les frères palestiniens de la déclaration d’Alger », à l’issue de la conférence du rassemblement pour l’unité palestinienne.

Tunis considère, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères paru ce soir, cette signature comme « un pas important, pour réaliser l’unité nationale en vue de l’instauration d’un Etat palestinien indépendant, ayant pour capitale al-Quds-Est ».

La Tunisie salue, par ailleurs, « le rôle central qu’a joué le président algérien, Abdelmajid Tebboune, ayant parrainé les pourparlers et assuré toutes les conditions nécessaires pour les faire réussir ». Comme « il a incité toutes les parties palestiniennes au dialogue, et à dépasser leurs différends en vue de concrétiser les aspirations légitimes du peuple palestinien, de pouvoir recouvrer l’intégralité de ses droits ».

La Tunisie réitère, à cette occasion, « sa position constante envers la cause palestinienne juste, son soutien permanent au peuple palestinien et sa contribution agissante à soutenir l’ensemble des initiatives sérieuses, permettant de parvenir à un règlement juste et global de la cause palestinienne, de manière à rendre les droits aux leurs ».

Seize factions palestiniennes avaient signé, hier jeudi 13 octobre, la déclaration d’Alger, pour une réconciliation nationale, mettant notamment l’accent sur le rôle de l’OLP, en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien, la tenue d’élections générales présidentielles et législatives dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, et àl-Quds, l’unification des institutions palestiniennes, etc.