بلايلي يكشف سبب مغادرة بريسيت

كشف الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، لأول مرة عن سبب رحيله عن نادي بريست الفرنسي بداية هذا الموسم.

وقال بلايلي في تصريحات لقناة "كنال بلوس" الفرنسية: "لم أكن أحس نفسي بحالة جيدة دون عائلتي".

وتأتي تصريحات صاحب 30 عاما لتؤكد أن السبب الرئيسي للطلاق بين الطرفين هو عدم حصول أفراد عائلة بلايلي على التأشيرة للدخول إلى فرنسا والإقامة معه، وهو ما سبب له إشكالاً كبيراً وجعله يعاني نفسيا.

وأضاف نجم "الخضر": "تحدثت مع مسؤولي نادي بريست وطلبت المغادرة وهو ما حدث بعد فسخ العقد بالتراضي".

ووقع ابن الباهية يوم الأربعاء الماضي مع نادي أجاكسيو بعقد يمتد لسنة واحدة.