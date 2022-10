Belaïli explique les raisons de son départ de Brest

L’international algérien Youcef Belaïli révèle, pour la première fois, les vraies raisons qui ont précipité son départ du Stade Brestois.

Le champion d’Afrique 2019 s’est confié pour la première fois au micro de Canal + sur les vraies raison de la rupture de son contrat avec la team Pirate. “Je ne me sentais pas bien sans ma famille, c’est pour ça que j’ai parlé avec le club pour partir, et on a fait ça à l’amiable”, a-t-il expliqué.

L’Oranais est donc de retour en Ligue 1 Uber Eats avec un esprit revanchard. Le désormais ex Brestois a choisi la corse pour redorer son image et montrer qu’il est avant tout, un joueur de foot, comme l’avait si bien expliqué le coordinateur sportif acéiste, Johan Cavalli.