Adidas répond

Adidas a réagi à la polémique sur le maillot d’entraînement au motif de zelidj, inspiré du palais du Mechouar de Tlemcen.

L’équipementier, qui avait été saisi par un avocat marocain criant à l’appropriation culturelle, dit avoir eu des discussions avec le ministre de la culture du pays voisin.

La firme allemande confirme ainsi que le maillot était bien inspiré des mosaïques du zelidj et qu’elle n’avait pas l’intention d’offenser quiconque.

Tout en affirmant son respect pour le travail des artisans marocains, Adidas dit s’opposer à tout acte préjudiciel à l’intégrité culturelle et historique de tout peuple, quelqu’en soit le pays.

Ainsi donc, aucune excuse ni retrait du maillot en question n’est envisagé de la part d’Adidas.

Le maillot en question est d’ailleurs en vente à partir d’aujourd’hui dans les différentes boutiques agrées par Adidas et la fédération algérienne de football.