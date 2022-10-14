انطلاق منافسات البطولة الإفريقية لبناء الأجسام

انطلقت يوم الجمعة بقاعة أحمد باي بقسنطينة منافسات البطولة الإفريقية لبناء الأجسام واللياقة البدنية وتحدي اللياقة البدنية "فيتنس تشالنج" بمشاركة 150 متنافسا

و أعرب رئيس الاتحادية الجزائرية لبناء الأجسام واللياقة البدنية والحمل بالقوة، كمال نجاح في تصريح للصحافة عن ارتياحه للأجواء التي تجرى فيها المنافسات موجها بالمناسبة شكره لسلطات الولاية التي سخرت كل الظروف لإنجاح هذا الحدث الرياضي الذي يشارك فيه رياضيون يمثلون 7 دول إفريقية هي جزر الرأس الأخضر و نيجيريا و تونس و مصر و ليبيا و المغرب.

و أضاف المتحدث بأن الجزائر ستكون لها مشاركة مميزة في هذه البطولة ممثلة بـ60 رياضيا في الاختصاصات الأربعة المذكورة و 45 رياضيا آخر يمثلون (الفيتنس تشالنج") مشيرا إلى أن الجزائر تسعى للاحتفاظ بلقبها الإفريقي.