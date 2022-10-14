روسيا تشيد بجهود الجزائر في توحيد الفلسطينيين

رحبت روسيا اليوم الجمعة بالتوقيع على إعلان الجزائر حول المصالحة الوطنية الفلسطينية .

أعرب موسكو في بيان لوزارة الخارجية الروسية ، عن أملها في أن يتم تنفيذ جميع ما حمله الإعلان بما فيه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الموعد المحدد .

وأشاد البيان بالجهود التي بذلتها الجزائر لتحقيق هذا الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية بهدف استعادة الوحدة الوطنية. مذكرا بالدعوة المستمرة لروسيا من أجل توحيد الصف الفلسطيني على قاعدة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

مضيفا أن هذه الوحدة من شأنها مساعدة الفلسطينيين على الدفاع بشكل فعال على حقوقهم المشروعة وخلق الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات بناءة للتوصل إلى تسوية شاملة وطويلة المدى للنزاع .

وعبر المصدر عن استعداد روسيا المساهمة في تعزيز الصف الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف .