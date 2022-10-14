الرابطة الثانية: نتائج الجولة الرابعة

التحق وفاق سور الغزلان و اتحاد سوف بجمعية الخروب في ريادة ترتيب مجموعة وسط-شرق, إثر تعادل هذا الأخير وفوزهما خارج الديار, بينما حافظ ترجي مستغانم و شباب المشرية على الصدارة الثنائية ضمن مجموعة وسط-غرب, اليوم الجمعة, عقب إجراء الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية للهواة لكرة القدم.

ففي مجموعة وسط-شرق, أحرز الصاعدان الجديدان وفاق سور الغزلان و اتحاد سوف انتصاران مهمان خارج الديار, فتشكيلة "الوفاق" نجحت في انتزاع كامل الزاد من ميدان مولودية قسنطينة (3-2), في مقابلة شهدت ندية كبيرة بدليل تسجيل خمسة أهداف كاملة, كما تغلب الاتحاد السوفي على مضيفه جمعية عين مليلة بأقل نتيجة (1-0).

وبهذا التحق وفاق سور الغزلان و اتحاد سوف بجمعية الخروب في مقدمة جدول الترتيب العام برصيد 8 نقاط, مستغلين تعثر الخروب خارج الديار ضد نجم التلاغمة (0-0).

من جانبه, أخفق اتحاد عنابة للمرة الثانية على التوالي في تحقيق الفوز, مكتفيا بتعادل جديد وبقواعده ضد اتحاد ورقلة (2-2), ليتراجع أبناء "بونة" إلى الصف الرابع (7 نقاط). وهو نفس مصير شباب برج منايل الذي يواصل تسجيل النتائج السلبية, عقب التعادل الجديد بملعبه أمام اتحاد الشاوية (1-1), مكتفيا بست نقاط فقط تضعه في المركز السادس من أصل فوز واحد و ثلاثة تعادلات.

وتميزت هذه الجولة الرابعة بانتفاضة اتحاد الحراش بإحرازه الانتصار الأول هذا الموسم, والذي تجسد بمعقله على حساب شبيبة سكيكدة برباعية نظيفة (4-0), لتصعد تشكيلة "الصفراء" الي الصف الثامن (5 نقاط).

وفي مجموعة وسط-غرب, حافظ ترجي مستغانم و شباب المشرية على كرسي الطليعة مناصفة, و جاء ذلك بفضل تألق "الترجي" المتواصل والذي سيطر على ضيفه مولودية سعيدة بثنائية نظيفة (2-0), ليبلغ العائد إلى الرابطة الثانية بعد غياب طويل, العلامة الكاملة (4 انتصارات من أربع مقابلات), ويبقى في صدارة المجموعة الغربية (12 ن) بمعية شباب المشرية . هذا الأخير فاز كذلك بأرضية ميدانه على وداد بوفاريك (1-0), مُبينا على قدرات لا يستهان بها.

بدوره, تفوق فريق شبيبة تيارت على جمعية وهران (1-0), في لقاء محلي آخر, ليتموقع "التيارتية" عند مركز الوصافة (10 ن).

دوما في غرب البلاد, عاد شباب تموشنت إلى سكة الانتصارات بمناسبة استضافة صفاء خميس مليانة (3-1), وهو ما سمح لفريق "السيارتي" بالارتقاء إلى المرتبة الرابعة (9 ن) وبداية تصحيح وضعيته في سبيل لعب ورقة الصعود التي فلتت منه في الأمتار الأخيرة من السباق الموسم الماضي.

وكانت أثقل نتيجة في هذا الأسبوع لصالح فريق مستقبل وادي سلي الذي أطاح بتشكيلة رائد القبة بخماسية مقابل هدفين (5-2) وصعد رابعا (9 ن) في سلم الترتيب. بالمقابل عجز "القباوية" على تأكيد فوزهم ضد الجار نصر حسين داي (2-1), في داربي عاصمي مثير. ليعود رفاق المهاجم سيد علي يحي شريف (الصف العاشر, 3 ن) -الذي سجل هدفه الثالث- أدراجهم خائبين إلى الديار.

وبملعب 20-أوت-1955 بالعناصر (الجزائر العاصمة), اكتفى نصر حسين داي بنتيجة التعادل السلبي أمام ضيفه أولمبي المدية (0-0), لتتأكد المرحلة الصعبة التى يمر بها الفريقان النازلان من بطولة المحترف الأول, فكلاهما يتواجد في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط . (وأج)

مجموعة وسط شرق:

اتحاد عنابة – اتحاد ورقلة 2-2

مولودية العلمة - اتحاد خميس الخشنة 1-1

جمعية عين مليلة - اتحاد سوف 0-1

شباب باتنة - حمراء عنابة 0-0

شباب برج منايل - اتحاد الشاوية 1-1

مولودية قسنطينة - وفاق سور الغزلان 2-3

نجم التلاغمة - جمعية الخروب 1-1

اتحاد الحراش - شبيبة سكيكدة 4-0

الترتيب نقاط لعب