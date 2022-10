La Russie salue les efforts de l’Algérie pour l’unité nationale palestinienne

Le ministère russe des affaires étrangères a indiqué, ce vendredi, que la Russie salue la Déclaration d’Alger sur l’unité nationale palestinienne, signée à l’issue des consultations intra-palestiniennes organisées en Algérie.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, le MAE russe rappelle que l’Algérie a accueilli, sous l’égide du président Abdelmadjid Tebboune, une série de consultations réunissant tous les principaux mouvements politiques palestiniens, notamment le Fatah et le Hamas. Ces rencontres ont permis d’adopter la Déclaration d’Alger sur l’unité nationale palestinienne.

« Cet accord-cadre prévoit l’organisation, d’ici un an après sa publication, des élections du président de l’État palestinien, ainsi que de nouveaux membres du Conseil national palestinien et du Conseil législatif palestinien. Nous saluons cette décision cruciale. Nous espérons que tous les objectifs mentionnés dans la déclaration seront mis en œuvre avec succès et dans les délais impartis », a ajouté le ministère.

Le communiqué précise que Moscou apprécie grandement le rôle d’Alger dans la signature de cet accord qui ouvre le chemin vers le rétablissement de l’unité palestinienne sur la plateforme de l’Organisation de libération de la Palestine, seul représentant légitime du peuple palestinien sur son territoire et dans la diaspora.