مجلس الأمة يواصل غدا جلسات بيان السياسة العامة للحكومة

يواصل مجلس الأمة غدا السبت جلساته العلنية، المخصصة لمواصلة المناقشة العامة لبيان السياسة العامة للحكومة، حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان للمجلس.

و جاء في البيان : "يواصل مجلس الأمة، غدا السبت 15 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا، جلساته العلنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، المخصصة لمواصلة المناقشة العامة لبيان السياسة العامة للحكومة و تدخل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية و كذا رد السيد الوزير الأول، على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة".