حماية المستهلك تتوقع أسعار سيارات فيات

نشرمصطفى زبيدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وترشيد المستهلك عبر حسابه عن الفيسبوك. منشور أسعار سيارات فيات المتوقعة عند خروجها من مصنع طفرواي بوهران وذلك نهاية سنة 2023.

وقال زبدي عبر ذات المنشور نقلا عن صفحة أخبار السيارات dz-. auto dz news أسعار سيارات فيات المتوقعة وذلك حسب نوع السيارات وقوتها والتي جاءت كمايلي:

فيات أونو من المتوقع أن يكون سعرها إبتدءا من 159 مليون سنتيم.

فيات موبي من المتوقع أن يكون سعرها بين 162 مليون سنتيم و170 مليون سنتيم.

فيات تورو من المتوقع أن يكون سعرها بين 303 مليون سنتيم و497 مليون سنتيم.

فيات أرغو من المتوقع أن يكون سعرها بين 170 مليون سنتيم و240 مليون سنتيم.

فيات سيينا من المتوقع أن يكون سعرها بين 180 مليون سنتيم و207 مليون سنتيم.