الرابطة الأولى: فوزين ثمينين لبارادو وبسكرة

أجريت، اليوم الجمعة، مقابلتان في إطار الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى، شهدت تحقيق نادي بارادو واتحاد بسكرة فوزين ثمينين على حسباب هلال شلغوم العيد وأولمبي الشلف على التوالي.

وعاد نادي بارادو الى سكة الانتصارات محققا فوزه الثاني في الموسم بعد ذلك المحقق في الجولة الأولى، حيث عرف شبان الأكاديمية كيف يستغلون الفترة الصعبة التي يمر بها هلال شلغوم العيد للإطاحة به بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب الدار البيضاء في العاصمة.

ورفع العاصميون رصيدهم إلى النقطة السابعة في المركز الحادي عشر، في حين يحتل الضيوف المؤخرة برصيد نقطة وحيدة.

في مقابلة أخرى، تجاوز أبناء الزيبان ضيفهم القادم من مدينة الشلف بهدفين دون مقابل سجلا في الشوط الأول من المقابلة التي احتضنها ملعب 18 فيفري ببسكرة.

وبات البساكرة في المرتبة السابعة بـ10 نقاط فيما يتجمد رصيد الأولمبي عند النقطة التاسعة في المرتبة التاسعة.

النتائج:

الخميس :

وفاق سطيف - اتحاد خنشلة 1-2

الجمعة :

نادي بارادو - هلال شلغوم العيد 2-1

اتحاد بسكرة - جمعية الشلف 2-0

السبت 15 أكتوبر:

نجم مقرة - مولودية البيض

مباريات مؤجلة:

مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة

أمل الاربعاء - شباب بلوزداد

مولودية وهران - شبيبة القبائل .

--الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 14 7

2. شباب بلوزداد 12 4

--. اتحاد الجزائر 12 5

--. اتحاد خنشلة 12 7

5. مولودية الجزائر 11 6

--. أمل الأربعاء 11 7

7. مولودية البيض 10 7

--. اتحاد بسكرة 10 7

9. جمعية الشلف 9 7

10. وفاق سطيف 8 6

11. شبيبة الساورة 7 6

--. نادي بارادو 7 6

13. مولودية وهران 6 7

--. نجم مقرة 6 7

15. شبيبة القبائل 4 5

16.هلال شلغوم العيد 1 8.