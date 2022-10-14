رابطة الأبطال: شباب بلوزداد يبلغ دور المجموعات

تأهل شباب بلوزداد إلى مرحلة المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا بعد فوزه، اليوم الجمعة، على جوليبا المالي بملعب 8 ماي 45 في ولاية سطيف.

وحسم ممثل الجزائر مقابلة إياب الدور التمهيدي الثاني بنتيجة هدفين دون مقابل من توقيع ميلود ربيعي في الدقيقة 27 والبديل عبد الرحمن بورديم في الدقيقة 80.

وكانت هذه النتيجة كافية لبطل الجزائر من أجل بلوغ هذا الدور من أغلى المنافسات الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما انهزم ذهابا في العاصمة المالية باماكو بهدفين مقابل هدف.

وسيواجه الممثل الثاني للجزائر في نفس المنافسة شبيبة القبائل، غدا السبت، نادي أسكو دي كارا الطوغولي بملعب 8 ماي من أجل بلوغ دور المجموعات، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز "الكناري" (2-1).