تشكيل حكومة جديدة في تشاد

تشكلت حكومة جديدة تضم قادة متمردين سابقين بمرسوم في التشاد الجمعة، بعد أسبوعين من حوار مصالحة وطنية مدد "الفترة الانتقالية" عامين وأبقى محمد إدريس ديبي إيتنو على رأس الدولة.

وحكومة "الوحدة الوطنية" الجديدة التي وعد بها ديبي والمكونة من 44 وزيرا ووزير دولة، تضم قادة متمردين سابقين وقعوا اتفاق الدوحة للسلام الذي أتاح مشاركة نحو ثلاثين فصيلا مسلحا - من إجمالي خمسين - في "الحوار الوطني الشامل والسيادي" في العاصمة نجامينا من 20 آب إلى 30 أيلول.

وكان الجيش التشادي قد أعلن في 20 افريل 2021 تولي الجنرال محمد ديبي قيادة البلاد على رأس مجلس عسكري بعيد مقتل والده المارشال إدريس ديبي إيتنو على أيدي متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة.

وأعلن حينها المجلس المؤلف من 15 جنرالا فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات "حرة وديموقراطية".

لكن تم الإثنين تمديد فترة رئاسة محمد ديبي لعامين بناء على اقتراح المشاركين في الحوار الوطني الشامل والسيادي، والذي قاطعته غالبية واسعة من المعارضة السياسية والمسلحة.