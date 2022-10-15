الصين تشيد بجهود الجزائر في توقيع الفلسطينيين لاتفاق المصالحة

علقت الصين، اليوم الجمعة، على "إعلان الجزائر"، الذي شهد المصالحة بين 14 فصيلا فلسطينيا، بما ‏في ذلك حركتي "فتح" و"حماس". ‏

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن "بكين ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية، كما أنها تشيد بجهود الجزائر في هذا الصدد".

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، خلال إفادة صحفية إلى أن بلادها "تدعم دائما المصالحة الداخلية لفلسطين، وتعتقد أن هذا يمكن أن يساعد في تحقيق الوحدة داخل فلسطين وتعزيز محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل".

كما أكدت نينغ أن الصين "تدعم بقوة قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية، وتعهدت بأنها ستعمل مع المجتمع الدولي على بذل جهود دؤوبة حتى يتم إنشاء دولة فلسطين المستقلة وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل".

ووقع 14 فصيلا فلسطينيا، على "إعلان الجزائر"، يوم الخميس، للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.