انطلاق الانتخابات البلدية الجزئية

شرع مواطنو 06 بلديات بولايتي تيزي وزو وبجاية صبيحة اليوم السبت، في الإدلاء بأصواتهم عبر مكاتب الاقتراع لانتخاب ممثليهم بالمجالس الشعبية لهذه البلديات.

وتستهدف هذه الانتخابات الجزئية، بلديتي آيت محمود وآيت بومهدي بتيزي وزو، وبلديات فرعون ومسيسنا وأقبو وتوجة ببجاية.

وفتحت 27 مكتبا عبر 11 مركزا للاقتراع ببلديتي آيت محمود وآيت بو مهدي، في الوقت الذي سجلت فيه البلديات الأربع المعنية بالانتخابات ببجاية فتح 40 مركزا للاقتراع تضم 133 مكتبا للتصويت.

وترشح لهذا الاقتراع بتيزي وزو حزبان سياسيان، جبهة القوى الاشتراكية والتجمع الوطني الديمقراطي و 4 قوائم مستقلة (ثسقاموتس نوسيرام وتيقجدة وايمناين نالخير وثاغماتس ) من أجل الفوز بالمقاعد الـ13 لكل من المجالس الشعبية البلدية لآيت محمود وآيت بومهدي اللتان تعدان هيئة انتخابية مشكلة من 10871 ناخبا.

أما ببجاية، تحصي بلديات أقبو وتوجة وفرعون ومسيسنا 46779 ناخبا، نصفهم تقريبا مسجل بالقرى الثمانية لبلدية أقبو التي تعتبر أكبر البلديات الأربع المعنية بهذا الاقتراع، وذلك بتعداد 26180 ناخبا مدعوا للتصويت بـ 14 مركزا و67 مكتب اقتراع.

وترشحت 12 قائمة للانتخابات البلدية الجزئية ببجاية، من بينها 8 قوائم مستقلة و3 تابعة لأحزاب سياسية، وهي جبهة التحرير الوطني بقائمتين، والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية بقائمة واحدة لكل منهما.

ويتنافس المرشحون على 23 مقعدا ببلدية أقبو، و15 مقعدا ببلدية فرعون، و13 مقعدا بكل من بلديتي مسيسنا وتوجة.