مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين: التوقيع على "اعلان الجزائر" "مشجع"

وصف مكتب الاتحاد الأوروبي بالضفة الغربية وقطاع غزة، أمس الجمعة، توقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر" المنبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، بـ "المشجع"، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود.

واعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن "نتائج المحادثات الفلسطينية التي جرت بالجزائر" والتي انتهت بالتوقيع على "اعلان الجزائر"، تشكل "أنباء مشجعة"، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لـ "دعم جميع الجهود في هذا الصدد".

كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى "تكثيف الجهود نحو تحقيق وحدة سياسية فلسطينية فاعلة، والاتفاق على جدول زمني لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية، حيث أنها أساسية لضمان الشرعية الديمقراطية للممثلين السياسيين والمؤسسات الفلسطينية".

وأكد «إعلان الجزائر" المنبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، كأساس للصمود ومقاومة الاحتلال الصهيوني، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني.