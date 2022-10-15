بن رحمة يضع مويس تحت الضغط

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية مختلفة، أن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب نادي وست هام وضع مدربه دافيد مويس تحت الضغط.

وكشف موقع "هامرز نيوز"، أن الآداء الذي ظهر به بن رحمة خلال لقاء منافسة المؤتمر الأوروبي أحرج مدربه الأسكتلندي خاصة بعدما بصم على هدف من مخالفة مباشرة أمام الضيف أندرلخت الخميس الماضي.

ويعاني بن رحمة من تهميش من قبل المدرب مويس منذ الموسم الماضي وهو ما جعله تحت انتقادات الصحفيين ومشجعي نادي "المطاريق" بسبب طريقة تعامله مع صاحب الـ 27 عاما، مطالبين بمنحه فرصة في المواجهات القادمة.

وأكد المصدر ذاته أنه مع إصابة كورنيه، يبدو أنه سيكون خيارا مباشرا مع زميله بابلو فورلانس لبداية مباراة ساوثهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة غدا الأحد.