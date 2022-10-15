وفاة وجريحان في اصطدام بين سيارتين بتيبازة

توفي شخص وأصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الولائي رقم 106 بولاية تيبازة.

وأوردت خليه الإعلام والاتصال للحماية المدنية لذات الولاية عبر منشور لها، إن وحدتها الثانوية بأحمر العين تدخلت ليلة البارحة في تمام الساعة الثامنة وثمانا وخمسين دقيقة (20:58) لأجل حادث مرور مميت نجم عن اصطدام بين سيارتين في الطريق الولائي رقم 106 الرابط بين أحمر العين وسيدي راشد.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شخص في عين المكان وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة تم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما إلى عيادة أحمر العين.