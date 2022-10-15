الصين لا تستبعد استخدام القوة في حل قضية تايوان

أعلن سون يل، المتحدث باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين لا تستبعد استخدام القوة لحل قضية تايوان، ولكن فقط ضد المؤيدين لاستقلال الجزيرة وقوى التدخل من الخارج.

وقال سون يل عشية افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: "إننا لا نتعهد بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد تدخل القوى الخارجية والعدد الصغير للغاية من القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية".

وتوقفت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان.