تندوف: توقيف ثلاثة أشخاص وتحرير51 مخالفة

تمكنت مصالح أمن ولاية تندوف في عملية شرطية ومداهمة مباغتة، من توقيف ثلاثة أشخاص وجد بحوزة كل واحد منهم كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، قدر عددها الإجمالي بـ 69 قرص و18.7غ من الكيف المعالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة، كما تمكنت ذات المصالح وفي نفس العملية من تحرير 51 مخالفة مرورية، منها توقيف 16 دراجة مع وضع 12 منها بالمحشر، ومراقبة 12 محل تجاري مع تسجيل مخالفة واحدة بخصوص ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، وبعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأعداد ملف جزائي ضد الموقوفين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة