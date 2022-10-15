هذه هي معطيات سير الانتخابات الجزئية بولايتي بجاية وتيزي وزو

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن المعطيات الأولية للانتخابات الجزئية التي انطلقت اليوم السبت بولايتي بجاية وتيزي وزو توحي بأن الدينامية الانتخابية في منحنى تصاعدي مقارنة بالسابق مؤكدا أن النسب سواء ما تعلق بمشاركة الناخبين ومراكز التصويت والمكاتب والملاحظين إيجابية.

وقال محمد شرفي في تدخله للتلفزيون الجزائري لتقديم المعطيات الأولية للانتخابات الجزئية غن هذه الانتخابات الجزئية تعد تكملة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية حيث بين الناخبون عبر تدخلاتهم في وسائل الإعلام درجة وعي كبيرة وجديدة للانتخابات وهو المسعى الذي تصبو إلى تحقيقه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في المجتمع.

وأضاف شرفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بولايتي تيزي وزو وبجاية إلى غاية الساعة الحادية عشر صباحا متساوية تقريبا، بحيث بلغت 4.43 بالمائة في ولاية بجاية، بينما بلغت في ولاية تيزي وزو 4.58 بالمائة.

وبلغة الأرقام أفاد شرفي أنه على مستوى ولاية بجاية التي تتضمن 4 بلديات قدر عدد مراكز التصويت 40 مركزا مفتوحا وعدد المكاتب 144 مكتبا مفتوحا، في حين يمثل 1208 عدد المؤطرين المعنيين منهم 1187 حضروا افتتاح المكاتب أي ما يمثل نسبة 98.26 بالمائة وعدد الملاحظين المؤهلين 259 منهم 209 ملاحظا حاضرا ما يعادل نسبة 80.69 بالمائة.

وعن الهيئة الناخبة فقد تم تسجيل ببلدية فرعون 10432 ناخبا و4735 ناخبا مسجلا ببلدية مسيسنا و5432 ناخبا ببلدية توجة و26 ألف و180 ناخبا ببلدية أقبو. أما بولاية تيزي وزو والتي تتضمن بلديتين قدر بها عدد المراكز 11 مركزا مفتوحا و27 مكتبا مفتوحا، في حين قدر عدد المؤطرين 244 مؤطرا حاضرا و70 ملاحظا مؤهلا منهم 63 حضر افتتاح المكاتب.

وعن الناخبين المسجلين ببلدية آيت محمود فقد قدر بـ 5621 وببلدية أيت بومهدي بلغ عدد الناخبين 5250.