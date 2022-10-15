البيض: قتيل وثلاثة جرحى في حادث مرور

هلك شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي البيض والنعامة.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن الحادث المروري المميت وقع بالطريق الوطني رقم 47 وبالضبط في شطره العابر لإقليم لبلدية عين العراك.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شخص في عين المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم من قبل نجدة الحماية المدنية وتحويلهم إلى أقرب مؤسسة صحية بالمنطقة.

من جهتهم فتح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين العراك تحقيقا لتحديد حيثيات وملابسات هذا الحادث المروري.