لاسات يشرع في التحضير لتصفيات " كان " مصر

تتواجد دفعة من تعداد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 عاما والذين ينشطون في البطولة المحلية، رفقة المدرب محمد لاسات وطاقمه الفني بمصر، تحسبا لانطلاق بطولة دورة شمال إفريقيا المقررة في الثامن عشر من أكتوبر الجاري.

وقال المدرب محمد لاسات:" يتواجد الفريق في ظروف مريحة، لقد وجدنا كل شروط التحضير والإقامة، سنبدأ تدريجيا في استرجاع لاعبينا قبل يوم غد، وكل المجموعة ستكون حاضرة وانطلاقا من هذا الموعد سنقوم بالإعلان عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين بخوض تصفيات بطولة أمم إفريقيا لأقل من 20 عاما المقررة في 2023 بمصر".

وأردف المتحدث ذاته:" هدفنا الرئيسي هو التأهل لـ " الكان"، لقد عملنا طوال هذا الوقت حتى نكون جاهزين لهذه اللقاءات". وسيتسهل المنتخب الوطني دورة شمال إفريقيا في 18 أكتوبر بمواجهة ليبيا، قبل مواجهة المغرب في 21 وأخيراً تونس في 24 من أكتوبر في داربي مغاربي من أجل انتزاع بطاقة التأهل الوحيدة لكأس إفريقيا للأمم.

وبخوص هذه اللقاءات أوضح لاسات: "نفسياً، يجب أن يكون الفريق قوياً لمواجهة هذه الداربي، علينا تسيير مشاعرنا وأن نكون حاضرين من الناحية الذهنية".

وختم: "لدينا أوراق جيدة للعب والتأهل يجب ألا يفلت منا إن شاء الله ''.