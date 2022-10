Le parlement arabe salue la "déclaration d'Alger"

Le parlement arabe a salué “la déclaration d’Alger” et l’accord entre les factions palestiniennes pour mettre fin à la division et unifier les rangs, comme une étape positive et importante, et un pas sur la bonne voie vers le rétablissement de l’unité nationale palestinienne et la réunification palestinienne. Le document représente une carte forte pour la position palestinienne, et pour contrecarrer les prétextes, les plans et actions de la puissance occupante pour entamer un processus politique sérieux et authentique menant à la fin de l’occupation et à l’établissement d’un État palestinien indépendant avec El Qods comme capitale.