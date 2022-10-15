أبرز تصريحات بولحبيب خلال الندوة الصحفية

عقد صباح اليوم المدير العام لنادي شباب قسنطينة، محمد بولحبيب ندوة صحفية تطرق فيها إلى العديد من النقاط المهمة المتعلقة بمستقبل الفريق، التصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لإذاعة قسنطينة على الفايسبوك.

وقال بولحبيب: "من أهم المشاكل التي عانينا منها قضية تأهيل اللاعبين، بسبب الديون والمنازعات، وتم القضاء على هذا المشكل وقمنا بتأهيل اللاعبين".

وأضاف: "اشاعات المشاكل التي يتكلم عنها بعض الناس بين الإدارة والطاقم الفني حيرتني ولا أساس لها من الصحة، فالفريق مازال متصدرا للترتيب ولو مؤقتا وتم وضع كل الثقة في الطاقم الفني الحالي، فعهد طرد المدربين في الجولات الأولى في بيت النادي الرياضي القسنطيني".

وختم بخصوص ماضوي ومساعديه: "حتى في حال استقالة الطاقم الفني للفريق الحالي، ستكون مرفوضة تماما من طرف الإدارة وسيكمل عمله حتى نهاية الموسم".

كما عرج بولحبيب غلى ديون النادي وكشف بأن شباب قسنطينة الذي سيستقبل في ملعب حملاوي بعد نهاية الشان يعاني من ديون تقارب 15 مليار سنتيم، موضحا بأن قضية المدرب التونسي قيس اليعقوبي معقدة جدا ويعمل على حلها ومحاولة تخفيف أضرارها على الفريق.