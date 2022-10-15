تيارت: البيع على "فيسبوك" يكشف خيوط عملية سرقة

كشف إعلان بيع نشر على شبكة التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، خيوط عملية سرقة تعرض لها صاحب شاحنة، استهدفت كمية من زيت محركات السيارات، أثناء توقفه بمنطقة الرشايقة.

وأوضح بيان مصالح الدرك الوطني، أن العملية تمت عقب تقدم شخص إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببلدية رشايقة، ببلاغ عن تعرضه لسرقة 18 دلو زيت للمحركات بسعة 5 لترات للواحد، من على متن الشاحنة في غفلة منه، لتنطلق التحريات التي كلّلت بالنجاح بعد التنسيق مع فرقة الدرك الوطني بالسوڤر، إثر رصد منشور على صفحة "فيسبوك"، يعلن صاحبه عن توفر كمية من زيت المحركات للبيع، حيث حدّدت هويته ومكان تواجد السلعة ببلدية السوڤر، ليتم توقيفه وشريكيه المتورطين في الجريمة، بعد تعرف صاحب الشاحنة على المسروقات المسترجعة، على أن يقدموا أمام الجهات القضائية، بتهمة جناية السرقة بتوفر ظرفي الليل والتعدد المشددتين وإخفاء أشياء مسروقة .