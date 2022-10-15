الانتخابات الجزئية: انطلاق عملية الفرز

انطلقت عمليات فرز أصوات الناخبين، مساء اليوم السبت، في الانتخابات المحلية الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية في ولايتي بجاية وتيزي وزو، بعد غلق مكاتب التصويت.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد اعلن أن نسبة المشاركة بلغت 23.94 % بولاية بجاية، و23.14 % بولاية تيزي وزو إلى غاية الساعة الخامسة مساء.

وسبق لذات المسؤول أن أعلن في وقت سابق أن نسبة المشاركة بلغت 19.19 بالمائة بولاية بجاية و17.39 بالمائة بولاية تيزي وزو عند الساعة الثالثة زوالا.

أما في الساعة الواحدة زوالا فقد بلغت النسبة 12.47 في المائة بولاية بجاية و12 بالمائة في ولاية تيزي وزو.