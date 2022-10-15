الانتخابات الجزئية: هذه هي نسبة المشاركة

انطلقت عمليات فرز أصوات الناخبين، مساء اليوم السبت، في الانتخابات المحلية الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية في ولايتي بجاية وتيزي وزو، بعد غلق مكاتب التصويت.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة النهائية بلغت 30.11 في المائة بولاية بجاية و33.72 في المائة بولاية تيزي وزو.

وكان نفس المسؤول قد كشف أن نسبة المشاركة بلغت 23.94 % بولاية بجاية، و23.14 % بولاية تيزي وزو إلى غاية الساعة الخامسة مساء.

وأما في الساعة الثالثة زوالا بلغت نسبة المشاركة 19.19 بالمائة بولاية بجاية و17.39 بالمائة بولاية تيزي وزو، وفي الساعة الواحدة زوالا بلغت النسبة 12.47 في المائة بولاية بجاية و12 بالمائة في ولاية تيزي وزو.