هذه نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية لغاية الواحدة زوالا

بلغت نسبة المشاركة بأربع بلديات بولاية بجاية 12.47 بالمائة و12 بالمائة ببلديتين بولاية تيزي وزو في الانتخابات البلدية الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية، حسب ما أكده اليوم السبت بالجزائر العاصمة، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي في تصريح له بمقر السلطة بقصر الأمم، أنّ نسبة المشاركة إلى غاية الساعة الواحدة زوالا "بلغت 12.47 بالمائة بولاية بجاية"، وبالتفصيل، بلغت نسبة المشاركة “ببلدية فرعون 24.58 بالمائة و16.26 ببلدية مسيسنا، و9.92 بالمائة ببلدية توجة، و7.49 بالمائة ببلدية أقبو". أ

ما ببلديتي ولاية تيزي وزو التي بلغت فيها نسبة المشاركة 12 بالمائة، فقد سجلت نسبة مشاركة 11.42 بالمائة على مستوى بلدية آيت محمود و12.63 بالمائة ببلدية آيت بومهدي، كما أكّده شرفي.