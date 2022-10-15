ماذا قال مدرب أجاكسيو عن انضمام بلايلي إلى النادي؟

تحدث اليوم السبت، مدرب نادي أجاكسيو أوليفيه بانتولونيه عن انضمام الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى صفوف الفريق.

وقال أوليفيه خلال الندوة الصحفية التي تسبق لقاء تروا المقررة غدا الأحد:" يتمتع بلايلي بإمكانيات جيدة، لديه من المؤهلات ما يمكنه تشكيل الخطر على مدافعي الخصم، منذ بداية الموسم لدنيا بعض الصعوبات على مستوى الخط الهجومي، من دون شك سيكون إضافة لنا".

وفي رده عن سؤال حول شخصية اللاعب خاصة بعد الكلام الكثير الذي قيل عنه عقب مغادرته لبريست أضاف المتحدث ذاته:" عندما نبحث عن لاعب، فإننا نسعى لاختيار لاعب يندمج مع المجموعة، لا يهمني ماضي بلايلي لأنني لم أكن موجودا ولا أعرف ماذا حدث ولن أحكم عليه، هناك الكثير من الكلام لكن كما قلت لا يهمني، أنا أحكم على مؤهلاته التي تسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية في الهجوم".

وواصل أوليفيه كلامه لأول مرة منذ التحاق بلايلي بالنادي:" يوسف أو غيره، نحن نتكلم مع اللاعب وطريقة العمل وعندما تكون الأمور واضحة لا مجال للشك، فنحن نفرض طريقة عملنا وقت أتت ثمارها".

وعن جاهزيته ختم المدرب: "لديه بعض الصعوبات من الناحية البدنية، لأن المفاوضات معه أخذت بعض الوقت، لقد خاض آخر مباراة له مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، وأعتقد أنه كان يتدرب مع محضر بدني على انفراد، لكن العمل أفضل مع المجموعة لأن النسق مرتفع، سنأخذ وقتا معه من أجل أن يكون جاهزا ويقدم لنا الإضافة المطلوبة".