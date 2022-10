Le premier ministre répond aux questions des sénateurs

Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, a répondu, ce samedi 15 octobre 2022, aux questions et préoccupations soulevées par les membres du Conseil de la Nation, posées dans le cadre de la présentation de la Déclaration de politique générale du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 111 de la Constitution.

Le Premier Ministre a rappelé, dans ce cadre, certaines mesures visant l’amélioration du pouvoir d'achat du citoyen et la préservation de l'activité économique et des emplois faisant savoir que les budgets mobilisés par l’État entre 2020 et 2022 pour lutter contre la pandémie de Coronavirus ont dépassé les 400 milliards DA sous forme de dépenses directes et plus de 600 milliards DA de dépenses indirectes.

Avant de conclure ses réponses, le Premier Ministre, a affirmé la disponibilité constante du Gouvernement à œuvrer avec tous ceux qui partagent l'ambition de bâtir une Algérie nouvelle conforme aux aspirations des Algériens et au programme ambitieux initié par Abdelmadjid. Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, Ministre de la Défense nationale.

A la fin de la séance, les membres du Conseil de la Nation ont émis une motion de soutien à la Déclaration de politique générale du Gouvernement.

Il est à rappeler que le Premier Ministre avait présenté la Déclaration de politique générale du Gouvernement devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) du 03 au 06 octobre denier.