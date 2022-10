Augmentation de 93% du budget alloué à la subvention des produits alimentaires

Le Premier Ministre, Aimene benaberrahmane, a déclaré que le gouvernement avait mobilisé des ressources financières supplémentaires pour soutenir les prix des aliments de grande consommation (huile, lait, céréales et sucre) pour atténuer l’impact sur les citoyens algériens de l’augmentation de leurs prix sur les marchés mondiaux.

L'enveloppe alloué par le gouvernement est de 613 milliards de da contre 318 milliards l’année dernière a indiqué le premier ministre dans sa réponse aux questions des membres du conseil de la nation lors du débat autour de la Déclaration de politique générale du gouvernement, soit une augmentation de 93%.

Concernant les questions relatives à la pénurie de certains produits, et malgré les mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abondance de ces substances sur le marché, en particulier par la formation de stocks stratégiques et l’augmentation de la production, des perturbations dans la distribution de ces substances ont été enregistrées, principalement attribuées par le premier ministre à « la spéculation et la contrebande par certains réseaux organisés ».

Dans ce contexte, il a rappelé l’élaboration d’une loi sur la lutte contre la spéculation illicite, qui est entrée en vigueur plus tôt cette année et qui prévoit des peines allant jusqu’à 30 ans d’emprisonnement pour une telle infraction, qui menace la sécurité et la stabilité de la société.