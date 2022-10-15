والي وهران يتعهد بتجسيد مشروع "فيات" في أقرب الآجال

ترأس والي ولاية وهران، السعيد سعيود، اجتماع مع ممثلي المجموعة الصناعية "ستيلانتيس" التي تضم في حافظتها علامة "فيات" لصناعة السيارات وذلك بحضور إطارات من وزارة الأولى ووزارة الصناعة.

وصرح الوالي خلال هذا الاجتماع بأنه سيقدم كل التسهيلات اللازمة لتجسيد مشروع إنتاج المركبات النفعية والسياحية عملا بتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي هذه المشاريع أهمية كبيرة، حسب بيان الولاية.

وقام الوالي بمرافقة ممثلي مجموعة "ستيلانتيس" إلى منطقة الطفراوي لمعاينة والاطلاع على الأرضية التي سيكون عليها مصنع علامة "فيات"، أين صرح الوالي بأنه سيقف على تسريع وتيرة انجاز هذا المصنع لدخوله حيز الإنتاج في أقرب الآجال تجسيدا لمساعي ومجهودات الدولة التي توليها للمشاريع الصناعية التي تدخل في إطار قانون الاستثمار الجديد.