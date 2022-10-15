إقصاء شبيبة الساورة من كأس "الكاف"

أقصيت شبيبة الساورة، اليوم السبت، من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد تعادلها السلبي أمام سبورتينغ غانوا الإيفواري على ملعب 8 ماي 45 بسطيف في إياب الدور التمهيدي الثاني.

وفشل لاعبو ممثل الجزائر في الوصول إلى الشباك رغم لعب المنافس بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأخيرة للشوط الأول، إضافة إلى افتقاد اللمسة الأخيرة أمام المرمى رغم الفرص العديدة التي أتيحت لنسور الجنوب.

كما ساهم التألق الكبير لحارس الخصم والأخطاء التحكيمية الفادحة في هذا الإقصاء المر، علما أن لقاء الذهاب انتهى بهدف دون مقابل لممثل كوت ديفوار.