قوجيل: الجزائر استعادت مكانتها بين الدول

ثمن رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، الإنجازات التي تحققت بفضل السياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، داعيا الجميع إلى مواصلة التحدي والحفاظ على سيادة الجزائر.

وقال قوجيل في كلمة له عقب إصدار لائحة حول بيان السياسة العامة للحكومة بمجلس الأمة، أن "كل ما تحقق من التزامات رئيس الجمهورية مكن الجزائر من استعادة مكانتها بين الدول"، داعيا الجميع إلى "مواصلة العمل من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات".

وأضاف قائلا: "إذا كان نوفمبر في الماضي هو رمز الكفاح من أجل استقلال الجزائر، فإن نوفمبر بمفهومه الجديد هو الحفاظ على سيادة الجزائر وإبقاء كلمتها مرفوعة في المحافل الدولية".

وشدد في هذا الإطار على "دور الجميع، من برلمانيين وسياسيين ومجاهدين ومجتمع مدني، في السعي والعمل من أجل الحفاظ على رسالة الشهداء والوقوف أمام كل الأعداء والمشككين في مصير ومكانة الجزائر".