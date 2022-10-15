الرابطة الأولى: نجم مقرة يطيح بمولودية البيض

تغلب نجم مقرة على مولودية البيض بنتيجة (1-0)، اليوم السبت بمقرة لحساب الجولة الثامنة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدف الانتصار لاعب النجم زيواش عياش في الدقيقة (28) من الشوط الأول.

بهذا الفوز الثاني بعد المسجل أمام شبيبة الساورة (1-0), يرتقي النجم للمركز التاسع رفقة جمعية الشلف برصيد 9 نقاط لكل منهما, بينما يبقى الصاعد الجديد مولودية البيض في المركز السابع ب 10 نقاط رفقة اتحاد بسكرة.

وتأجلت أربع مباريات عن الجولة بسبب مشاركة أندية شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد الجزائر وشبيبة الساورة في المنافسات الإفريقية للأندية.

النتائج الفنية:

الخميس :

وفاق سطيف - اتحاد خنشلة 1-2

الجمعة:

نادي بارادو - هلال شلغوم العيد 2-1

اتحاد بسكرة - جمعية الشلف 2-0

السبت :

نجم مقرة - مولودية البيض 1-0

مباريات مؤجلة:

مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة

أمل الاربعاء - شباب بلوزداد

مولودية وهران - شبيبة القبائل .

--الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 14 7

2. شباب بلوزداد 12 4

--. اتحاد الجزائر 12 5

--. اتحاد خنشلة 12 7

5. مولودية الجزائر 11 6

--. أمل الأربعاء 11 7

7. مولودية البيض 10 8

--. اتحاد بسكرة 10 7

9. جمعية الشلف 9 7

--. نجم مقرة 9 8

11. وفاق سطيف 8 6

12. شبيبة الساورة 7 6

--. نادي بارادو 7 6

14. مولودية وهران 6 7

15. شبيبة القبائل 4 5

16.هلال شلغوم العيد 1 8.