الجزائر تتضامن مع تركيا

أعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية تركيا على إثر الحادث الأليم لانفجار منجم ببلدة "اماسرا" بولاية بارطن شمال البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفق ما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم السبت.

وجاء في البيان: " تعرب الجزائر عن تضامنها مع جمهورية تركيا على إثر الحادث الأليم لانفجار منجم ببلدة اماسرا بولاية بارطن شمال البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص".

وأضاف البيان: "وإذ تتقدم الجزائر بخالص تعازيها وعميق مواساتها إلى جمهورية تركيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أهالي الضحايا"، فإنها "تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين راجية أن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح وإنقاذ جميع العالقين من عمال المنجم".