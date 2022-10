Tinerkouk : Lancement prochain d’une ville de production cinématographique

La réalisation d’une première ville de production cinématographique sera lancée dans le sud algérien dans la région de Tinerkouk, située à 60km au nord-est de Timimoune, a annoncé ce samedi, la ministre de la culture et des arts, Soraya Mouloudji, dans la wilaya de Timimoune.

La ministre Mouloudji a présidé, dans ce cadre, dans la commune de Tinerkouk, la cérémonie de signature d'une convention entre la Direction de la culture de wilaya et le Centre algérien de développement du cinéma (CADC).

Elle a, notamment, inspecté le site dédié à la réalisation du projet "Oasis de cinéma" à Timimoune, et supervisé la signature d'une convention avec le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels visant à offrir des formations dans les spécialités liées à l'industrie cinématographique.